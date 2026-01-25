POL-NK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 77-jähriger Vermissten aus Eppelborn
Neunkirchen (ots)
Die öffentliche Fahndung nach der 77-jährigen Vermissten vom 24.01.2026 der PI Neunkirchen kann eingestellt werden. Die Person wurde wohlbehalten angetroffen.
