POL-NK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 77-jähriger Vermissten aus Eppelborn

Neunkirchen (ots) - Heute Morgen gegen 10:00 Uhr kam es auf der A8 in Höhe Wellesweiler in Fahrtrichtung Zweibrücken zu einer Kollision zwischen einem überholenden VW eines 62-jährigen Mannes aus Trier und einem nachfolgenden Mercedes eines 59-jährigen Völklingers. Durch die Kollision verlor der Fahrer des VW die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich in der Folge. Der Fahrer sowie dessen Beifahrerin ...

mehr