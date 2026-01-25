Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ottweiler (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, kam es auf der B51, ca. 500m vor dem Ortseingang von Ottweiler zu einem Alleinunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus Ottweiler befuhr die B 41 in Richtung Ottweiler und verlor aus bislang unbekannten Gründen in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen BMW. Hierdurch kollidierte der BMW mit mehreren Verkehrsschildern der Fahrbahnbegrenzung zur Gegenfahrbahn. Durch die Kollision war der BMW nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst von der Unfallörtlichkeit abtransportiert werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich deutliche Hinweise auf einen Alkoholkonsum des Fahrzeugführers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Im Anschluss wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

