Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus

Rheine (ots)

In der Nacht von Sonntag (22.03.) auf Montag (23.03.) hat die Polizei gegen 02.40 Uhr Kenntnis über einen Brand in Mesum erhalten.

Aus bislang unbekannter Ursache ist in einer Wohnung im Obergeschoss in der Nielandstraße ein Feuer ausgebrochen. Der Bewohner konnte selbstständig die Wohnung verlassen und ist anschließend leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

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