Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannte rauben Passantin Goldkette

Krefeld (ots)

Am Samstag (21. Februar 2026) ist eine Frau auf der Dreikönigenstraße beraubt worden. Gegen 10 Uhr ging die 65-Jährige den Gehsteig entlang, als ein schwarzer Kombi neben ihr hielt, in dem eine Frau und ein Mann saßen. Die Frau hatte die Krefelderin zunächst vom Beifahrersitz aus nach dem Weg gefragt, war dann ausgestiegen und hatte ihr die Goldkette mit Gewalt vom Hals gerissen und sie dabei leicht verletzt. Danach waren die beiden Unbekannten davongefahren. Am Tatort hatten sie eine wertlose Schmuckkette zurückgelassen.

Die Polizei vermutet dahinter eine bekannte Masche, bei der Täter ihr Opfer erst nach dem Weg fragen und ihm dann scheinbar zum Dank eine Kette schenken und umhängen - dabei wird dem Opfer unbemerkt sein eigener Schmuck entwendet.

Die Frau, die aus dem schwarzen Kombi gestiegen war, war 30 bis 35 Jahre alt, von kräftiger Statur und mit einem Mantel und einem Kopftuch bekleidet. Von dem Mann am Steuer ist nur bekannt, dass er einen Dreitagebart oder Bart getragen hatte. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Betroffene mit ähnlichen Erlebnissen, sich zu melden: unter der 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(71)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

