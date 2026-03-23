Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Einfamilienhaus

Neuenkirchen (ots)

Einbrecher haben sich am Sonntag (22.03.) zwischen 01.05 Uhr und 07.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Wettringer Straße verschafft, nahe der Ketteler Straße.

Die Täter haben ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und anschließend das gesamte Haus durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch auf der Wache Rheine unter 05971/938-4215 zu melden.

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