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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (20.03.) haben Unbekannte zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr an der Elmendorfer Straße insgesamt acht rechteckige Gullydeckel ausgehoben, die sich in der Mitte der Fahrbahn einer Wohnsiedlung befunden haben.

Die Gullydeckel wurden direkt neben die Öffnungen gelegt. Einer der Deckel wurde einige Meter weit getragen und dann auf der Fahrbahn liegen gelassen.

Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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