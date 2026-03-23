Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten, Zwischen Emsdetten und Nordwalde

Emsdetten (ots)

Am Montagmorgen (23.03.) kam es gegen 07.45 Uhr auf der L592 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger ist mit einer 14-jährigen Beifahrerin, beide aus Nordwalde, in einem Audi A4 auf der L592 in Richtung Emsdetten gefahren. Nach ersten Erkenntnissen ist er in Höhe der Anschrift Hollingen 16 in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Hier war zu dem Zeitpunkt ein 29-jähriger Emsdettener mit seinem VW Polo unterwegs. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Autos. Dabei ist der Emsdettener lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. Der Audi Fahrer und seine 14-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und sind mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die L592 wurde bis zum Mittag für die Unfallaufnahme durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam in beide Richtungen gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 20.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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