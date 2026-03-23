Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt - Schweriner Sporthalle beschädigt

Schwerin (ots)

Am Sonntagabend stellte die Polizei in Schwerin nach einem Zeugenhinweis zwei Graffiti-Sprayer im Stadtteil Großer Dreesch. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten konnten diese beobachten, wie die beiden 19-jährigen Männer eine Sporthalle in der Andrej-Sacharow-Straße mit verschiedenen Farben besprühten. Die Beamten sprachen die Tatverdächtigen umgehend an und konfrontierten sie mit dem Tatvorwurf.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gaben die beiden Heranwachsenden an, davon ausgegangen zu sein, dass es sich bei der besprühten Fläche um eine von der Stadt freigegebene Graffiti-Fläche handelt. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass die betreffende Sporthalle nicht für Graffiti freigegeben ist.

Die Polizei leitete daraufhin ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen die beiden deutschen Männer ein.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die legalen Graffiti-Flächen im Stadtgebiet Schwerin auf der Internetseite der Stadt Schwerin veröffentlicht sind. Zudem sind entsprechend freigegebene Flächen vor Ort durch Hinweisschilder gekennzeichnet.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für den Bürgerhinweis, der maßgeblich zur Aufklärung der Tat beitrug.

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