PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schweriner Polizei zieht mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr - Zeugen nach Verkehrsgefährdung durch Radfahrer gesucht

Schwerin (ots)

Am zurückliegenden Wochenende legte die Polizei in Schwerin erneut einen Fokus auf die Verkehrssicherheit im Stadtgebiet.

Im Rahmen umfangreicher Verkehrskontrollen wurde insgesamt zehn Kraftfahrern die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Fahrer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet, darunter sowohl Ordnungswidrigkeitenverfahren als auch Strafverfahren wegen des Verdachts der Beeinflussung durch Alkohol oder andere berauschende Mittel.

Bei den kontrollierten Fahrzeugführern handelt es sich ausschließlich um Männer im Alter zwischen 18 und 45 Jahren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass sie ihre Pkw oder E-Scooter unter dem Einfluss von Alkohol, THC, Amphetamin oder Kokain führten.

Darüber hinaus wurde am Samstag gegen 14:55 Uhr in der Schweriner Straße im Stadtteil Wüstmark ein 48-jähriger Radfahrer nach einem Zeugenhinweis kontrolliert. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann durch seine auffällige Fahrweise mehrere Autofahrer zum Bremsen und Ausweichen gezwungen haben. Unfälle sollen so verhindert worden sein.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen leistete der 48-Jährige Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Entsprechende Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang weitere betroffene Kraftfahrer, die durch die Fahrweise des Radfahrers gefährdet wurden, sich bei der Polizei in Schwerin zu melden. Hinweise werden per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de oder telefonisch unter 0385 / 5180 2224 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 11:00

    POL-HRO: Brandstiftung an PKW bei Parchim

    Parchim (ots) - Bei einem Brand eines PKW an der B191 zwischen Parchim und Rom ist am Samstagabend ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden. Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter gegen 22:25 Uhr vorsätzlich einen Brand im vorderen Bereich des Fahrzeugs verursacht. Mehrere Zeugen verständigten daraufhin den Notruf der Feuerwehr, die vor Ort schnell den Brand löschen konnten. Der ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 10:48

    POL-HRO: Kind in Kuhstorf angefahren -Zeugen gesucht

    Kuhstorf/Hagenow (ots) - Am Sonntagnachmittag hat sich in Kuhstorf ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 8-jähriges Kind angefahren und verletzt wurde. Die beteiligte Fahrzeugführerin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Nach bisherigen Erkenntnissen soll das 8-jährige Mädchen gegen 14.45 Uhr mit ihrem Roller in Kuhstorf den Gehweg die Straße Eichhof/Mecklenburger Ende (L04) befahren haben. Beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren