Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schweriner Polizei zieht mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr - Zeugen nach Verkehrsgefährdung durch Radfahrer gesucht

Schwerin (ots)

Am zurückliegenden Wochenende legte die Polizei in Schwerin erneut einen Fokus auf die Verkehrssicherheit im Stadtgebiet.

Im Rahmen umfangreicher Verkehrskontrollen wurde insgesamt zehn Kraftfahrern die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Fahrer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet, darunter sowohl Ordnungswidrigkeitenverfahren als auch Strafverfahren wegen des Verdachts der Beeinflussung durch Alkohol oder andere berauschende Mittel.

Bei den kontrollierten Fahrzeugführern handelt es sich ausschließlich um Männer im Alter zwischen 18 und 45 Jahren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass sie ihre Pkw oder E-Scooter unter dem Einfluss von Alkohol, THC, Amphetamin oder Kokain führten.

Darüber hinaus wurde am Samstag gegen 14:55 Uhr in der Schweriner Straße im Stadtteil Wüstmark ein 48-jähriger Radfahrer nach einem Zeugenhinweis kontrolliert. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann durch seine auffällige Fahrweise mehrere Autofahrer zum Bremsen und Ausweichen gezwungen haben. Unfälle sollen so verhindert worden sein.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen leistete der 48-Jährige Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Entsprechende Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang weitere betroffene Kraftfahrer, die durch die Fahrweise des Radfahrers gefährdet wurden, sich bei der Polizei in Schwerin zu melden. Hinweise werden per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de oder telefonisch unter 0385 / 5180 2224 entgegengenommen.

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