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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kind in Kuhstorf angefahren -Zeugen gesucht

Kuhstorf/Hagenow (ots)

Am Sonntagnachmittag hat sich in Kuhstorf ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 8-jähriges Kind angefahren und verletzt wurde. Die beteiligte Fahrzeugführerin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll das 8-jährige Mädchen gegen 14.45 Uhr mit ihrem Roller in Kuhstorf den Gehweg die Straße Eichhof/Mecklenburger Ende (L04) befahren haben. Beim Überqueren der Fahrbahn sei sie dann mit einem schwarzen Pkw zusammengestoßen, wodurch das Kind stürzte.

Die Fahrerin des Pkw wird als Frau mit langen braunen Haaren beschrieben. Sie stieg nach dem Unfall gemeinsam mit ihrem Beifahrer aus dem Fahrzeug. Nach Angaben des Mädchens verständigten sich beide offenbar nicht in deutscher Sprache. Statt Hilfe zu leisten, gestikulierten sie in Richtung des Fahrzeugs und verließen anschließend den Unfallort, ohne sich nach dem Gesundheitszustand des Kindes zu erkundigen.

Das Mädchen begab sich zunächst nach Hause und klagte dort über Schmerzen. Anschließend wurde sie durch eine erziehungsberechtigte Person zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Stand erlitt sie leichte Verletzungen.

Die Hagenower Polizei (03883 6310) sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen in Kuhstorf machen können. Insbesondere werden Hinweise zu dem schwarzen Pkw erbeten sowie zu der beschriebenen Fahrzeugführerin oder ihrem Beifahrer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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