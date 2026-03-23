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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jähriger aus Schwerin

Schwerin (ots)

Seit dem 22. März 2026 wird ein 16-jähriges Mädchen aus Schwerin vermisst. Letztmals wurde die Gesuchte am gestrigen Nachmittag an ihrer Wohnanschrift in der Paulstadt gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der Vermissten.

Ein Foto der Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden:

https://shorturl.at/QZTm4

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: 

   - ca. 163 cm groß
   - schlanke Statur
   - schulterlanges, dunkles Haar
   - Nasenpiercing rechts
   - bekleidet mit schwarzer Jacke, blauer Jeanshose und weißen 
     Schuhen

Weitere Informationen liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.

Personen, die die Vermisste seit dem oben genannten Zeitpunkt gesehen haben oder möglicherweise Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Schwerin (0385 5180-2224) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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