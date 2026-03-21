Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW-Brand auf der BAB 19

Rostock (ots)

Am 21.03.2026 gegen 11:05 Uhr ging in der Integrierten Rettungsleitstelle ein Notruf ein. Der 37-jährige Anrufer teilte mit, dass sein PKW brennt. Etwa fünf Minuten nach diesem telefonischen Hinweis waren die Beamten des zuständigen Autobahn- und Verkehrspolizeireviers am Brandort. Der PKW brannte zu diesem Zeitpunkt bereits in voller Ausdehnung. Auf Grund der starken Rauchentwicklung mussten beide Fahrtrichtungen der BAB 19, nahe der Ortschaft Roggentin, zeitweise voll gesperrt werden. Die beiden Insassen konnten eigenständig den brennenden PKW verlassen, verletzt wurde niemand. Nach aktuellen Erkenntnissen geriet der PKW auf Grund eines technischen Defektes in Brand. Der hierbei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Gordon Tiesler Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

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