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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW-Brand auf der BAB 19

Rostock (ots)

Am 21.03.2026 gegen 11:05 Uhr ging in der Integrierten 
Rettungsleitstelle ein Notruf ein. Der 37-jährige Anrufer teilte mit,
dass sein PKW brennt.
Etwa fünf Minuten nach diesem telefonischen Hinweis waren die Beamten
des zuständigen Autobahn- und Verkehrspolizeireviers am Brandort. Der
PKW brannte zu diesem Zeitpunkt bereits in voller Ausdehnung. Auf 
Grund der starken Rauchentwicklung mussten beide Fahrtrichtungen der 
BAB 19, nahe der Ortschaft Roggentin, zeitweise voll gesperrt werden.
Die beiden Insassen konnten eigenständig den brennenden PKW 
verlassen, verletzt wurde niemand. Nach aktuellen Erkenntnissen 
geriet der PKW auf Grund eines technischen Defektes in Brand. Der 
hierbei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Gordon Tiesler
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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