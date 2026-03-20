Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in der Rostocker Innenstadt

Rostock (ots)

Am Donnerstag, den 19.03.2026, kam es gegen 16:00 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Rostocker Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 27-jähriger und ein 29-jähriger Mann aus bislang ungeklärter Ursache zunächst in einen verbalen Streit, der im weiteren Verlauf eskalierte und in eine gegenseitige körperliche Auseinandersetzung mündete. Im Zuge dessen setzte eine 22-jährige Begleiterin des 27-Jährigen ein Reizstoffsprühgerät gegen die beiden Männer ein.

Durch den Einsatz des Reizstoffes erlitten beide Kontrahenten sowie eine unbeteiligte Person Augenreizungen.

Die Polizei, die unter anderem durch Zeugen alarmiert worden war, entsandte umgehend mehrere Streifenwagen in die Kröpeliner Straße. Den eingesetzten Polizeibeamten gelang es, die Beteiligten zu trennen und die Situation schnell unter Kontrolle zu bringen.

Es wurden Strafanzeigen, unter anderem wegen des Verdachts der einfachen und der gefährlichen Körperverletzung, aufgenommen. Im Rahmen der Überprüfung des 29-jährigen Beteiligten wurde zudem ein offener Haftbefehl festgestellt.

Die drei verletzten Personen wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden durch das zuständige Kriminalkommissariat Rostock geführt. Bei allen benannten Personen handelt es sich um tunesische Staatsangehörige.

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