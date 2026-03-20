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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verdacht des illegalen Handels mit Medikamenten - Tatverdächtiger in Schwerin gestellt

Schwerin (ots)

Polizisten des Polizeihauptrevieres Schwerin erhielten am gestrigen Vormittag während ihrer Streifenfahrt einen Hinweis auf einen möglichen Betäubungsmittelhandel im Bereich Hamburger Allee / Keplerstraße.

Die Beamten gingen dem Hinweis umgehend nach und konnten vor Ort einen mutmaßlichen Handel zwischen zwei Männern beobachten. Beim Einschreiten der Polizei gelang es einem der Tatverdächtigen, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Der zweite Tatverdächtige, ein 23-jähriger tunesischer Staatsangehöriger, wurde durch die Einsatzkräfte gestellt, kontrolliert und durchsucht.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen erhärtete sich der Verdacht des unerlaubten Handels mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Die aufgefundenen Arzneimittel wurden durch die Beamten sichergestellt. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem Hinweisgeber.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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