Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 47-Jähriger aus dem Landkreis Rostock wird Opfer von "Love Scamming" und verliert 20.000 Euro

Landkreis Rostock (ots)

Ein 47-jähriger Mann aus dem Landkreis Rostock ist Opfer der Betrugsmasche des sogenannten Love Scamming geworden und hat dabei einen finanziellen Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro erlitten.

Nach bisherigen Erkenntnissen begann der Kontakt mit einer vermeintlichen Angestellten des gleichen Arbeitgebers. Über einen Zeitraum von etwa einem Jahr entwickelte sich ein intensiver Nachrichtenaustausch über mehrere Messenger-Dienste.

Im Verlauf der Kommunikation gaukelten die bislang unbekannten Tatverdächtigen dem arglosen Geschädigten wiederholt angebliche finanzielle Notlagen vor. Der Mann wurde dadurch mehrfach dazu gebracht, Geldbeträge sowie Gutscheinkarten zu übermitteln.

Erst als die tatsächliche Arbeitskollegin von den Gefühlen des Mannes erfuhr und klarstellte, dass sie zu keinem Zeitpunkt mit ihm in Kontakt gestanden hatte, wurde der Betrug aufgedeckt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aus diesem Anlass warnt die Polizei vor der Betrugsmasche des "Love Scamming". Betrügerinnen und Betrüger nutzen hierbei gezielt emotionale Bindungen aus, um an Geld zu gelangen.

Die Polizei empfiehlt daher:

1. Seien Sie misstrauisch bei schnellen Liebesbekundungen von unbekannten Personen, insbesondere wenn diese über soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste erfolgen.

2. Überweisen Sie niemals Geld oder senden Gutscheine an Personen, die Sie nicht persönlich kennen.

3. Hinterfragen Sie ungewöhnliche Notlagen oder wiederholte Geldforderungen kritisch.

4. Prüfen Sie die Identität der Person, beispielsweise durch persönliche Treffen oder Videoanrufe.

5. Brechen Sie den Kontakt sofort ab, wenn Ihnen etwas verdächtig erscheint und informieren Sie im Zweifel die für Sie zuständige Polizeidienststelle.

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