Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollsperrung auf BAB 24 nach LKW-Unfall

Suckow (ots)

Am 20.03.2026 um 00:16 Uhr ereignete sich auf der BAB24 zwischen den Anschlussstellen Parchim und Suckow in Fahrtrichtung Berlin ein Verkehrsunfall eines Sattelschleppers mit Auflieger, welcher Gefahrgut geladen hatte. Der LKW samt Anhänger befuhr die Lastspur der BAB24 in Fahrtrichtung Berlin. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der Anhänger aufgrund unzureichend gesicherter Ladung ins Schlingern. Hierdurch verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein LKW-Gespann und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte dieser zunächst mit der Außenschutzplanke. Anschließend rutschte der Anhänger rechts eine Böschung hinab, wodurch das gesamte Gespann auf die Seite kippte, sodass der LKW samt Anhänger quer zur Fahrbahn auf der Last- und Standspur zum Liegen kam. Der 40-jährige deutsche Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Durch die Kollision wurden Teile der Ladung beschädigt, wodurch einige Liter Desinfektionsmittel in eine angrenzende Bankette sickerten. Durch den eingesetzten Gefahrgutzug des Landkreises Ludwigslust-Parchim konnte größerer Schaden verhindert werden. Die Autobahn ist derzeit in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen laufen derzeit an und werden sich voraussichtlich bis weit in die Morgenstunden hinziehen. Der Schadenshöhe wird derzeit auf ca. 350.000,- Euro geschätzt. Florian Plog Polizeiobermeister Polizeiinspektion Ludwigslust Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Stolpe

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