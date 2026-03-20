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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollsperrung auf BAB 24 nach LKW-Unfall

Suckow (ots)

Am 20.03.2026 um 00:16 Uhr ereignete sich auf der BAB24 zwischen den 
Anschlussstellen Parchim und Suckow in Fahrtrichtung Berlin ein 
Verkehrsunfall eines Sattelschleppers mit Auflieger, welcher 
Gefahrgut geladen hatte.

Der LKW samt Anhänger befuhr die Lastspur der BAB24 in Fahrtrichtung 
Berlin. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der Anhänger aufgrund 
unzureichend gesicherter Ladung ins Schlingern. Hierdurch verlor der 
Fahrzeugführer die Kontrolle über sein LKW-Gespann und kam nach 
rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte dieser zunächst mit der 
Außenschutzplanke. Anschließend rutschte der Anhänger rechts eine 
Böschung hinab, wodurch das gesamte Gespann auf die Seite kippte, 
sodass der LKW samt Anhänger quer zur Fahrbahn auf der Last- und 
Standspur zum Liegen kam.

Der 40-jährige deutsche Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall 
leichtverletzt.

Durch die Kollision wurden Teile der Ladung beschädigt, wodurch 
einige Liter Desinfektionsmittel in eine angrenzende Bankette 
sickerten. Durch den eingesetzten Gefahrgutzug des Landkreises 
Ludwigslust-Parchim konnte größerer Schaden verhindert werden.

Die Autobahn ist derzeit in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt. Die 
Bergungsmaßnahmen laufen derzeit an und werden sich voraussichtlich 
bis weit in die Morgenstunden hinziehen.

Der Schadenshöhe wird derzeit auf ca. 350.000,- Euro geschätzt.

Florian Plog
Polizeiobermeister
Polizeiinspektion Ludwigslust
Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Stolpe

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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