Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Falscher Sparkassenmitarbeiter ergaunert 835 Euro

Parchim (ots)

Zu einem Trickbetrug ist es gestern Mittag in Parchim gekommen. Ein älteres Ehepaar übergab einem angeblichen Mitarbeiter der Sparkasse 835 Euro.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll das geschädigte Ehepaar bereits am Mittwochnachmittag einen Anruf von einem vermeintlichen Sparkassenmitarbeiters erhalten haben. Am darauffolgenden Tag gegen 09:00 Uhr meldete sich vermutlich derselbe Mann erneut telefonisch. Er gab an, dass sich Falschgeld im Haushalt befinde, welches durch einen Mitarbeiter ausgetauscht werden müsse. Gegen 12:00 Uhr erschien schließlich ein unbekannter Mann an der Wohnung des Ehepaares in der Ziegendorfer Chaussee, um das angebliche Falschgeld abzuholen. Die Geschädigten übergaben ihm 835 Euro sowie ihre Sparkassenkarte in dem Glauben, diese anschließend zurückzuerhalten. Als dies nicht geschah, verständigten sie die Polizei.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Tatverdächtigen. Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von leicht kräftiger Statur gewesen sein. Er hatte dunkle Haare, keinen Bart und sprach akzentfrei Deutsch. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeans, eine blaue Jacke sowie eine schwarze Baseballkappe.

Zeugen, die den Mann am gestrigen Mittag im Bereich der Ziegendorfer Chaussee gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Parchim (03871 600-0) zu melden.

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