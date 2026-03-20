POL-HRO: mehrere Leichtverletzte in Friseursalon
Boizenburg (ots)
Am 20.03.2026, gegen 16:00 Uhr klagten plötzlich sechs Personen die sich in einem Friseursalon in Boizenburg aufhielten über Reizungen der Atemwege. Aufgrund der Beschwerden wurde ein Gasleck angenommen und mehrere Einsatzkräfte der umliegenden Wehren und Rettungsstellen zum Einsatzort gebracht. Im Laufe der Ermittlungen vor Ort konnte als Ursache der fahrlässige Umgang mit einem Tierabwehrspray durch ein Kind festgestellt werden. Die Leichtverletzten wurden vor Ort medizinisch betreut.
Sascha Puchala
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