Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: mehrere Leichtverletzte in Friseursalon

Boizenburg (ots)

Am 20.03.2026, gegen 16:00 Uhr klagten plötzlich sechs Personen die sich in einem Friseursalon in Boizenburg aufhielten über Reizungen der Atemwege. Aufgrund der Beschwerden wurde ein Gasleck angenommen und mehrere Einsatzkräfte der umliegenden Wehren und Rettungsstellen zum Einsatzort gebracht. Im Laufe der Ermittlungen vor Ort konnte als Ursache der fahrlässige Umgang mit einem Tierabwehrspray durch ein Kind festgestellt werden. Die Leichtverletzten wurden vor Ort medizinisch betreut.

Sascha Puchala

Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell