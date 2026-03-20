Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Polizei stoppt Fahrzeug im Bereich Gägelow

Proseken/ Gägelow (ots)

Am 19.03.2026 gegen 16:40 Uhr stellten Beamte der Polizei im Bereich Proseken einen Pkw mit abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen fest. Die Einsatzkräfte beabsichtigten, das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Trotz eindeutiger Anhaltesignale sei der Fahrzeugführer dieser Aufforderung nicht nachgekommen und habe versucht, sich der Kontrolle zu entziehen.

Im weiteren Verlauf soll der Pkw mit zwei Insassen die Ortslagen Proseken und Gägelow mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befahren haben. Dabei habe der Fahrer mehrere Fahrzeuge trotz bestehender Sperrlinie sowie an unübersichtlichen Stellen überholt, unter anderem in Kurvenbereichen. Zudem soll er ein Rotlicht missachtet haben, obwohl querender Verkehr vorhanden gewesen sei.

Die Beamten konnten das Fahrzeug schließlich stellen, nachdem der Fahrer versucht hatte, sich auf einem Firmengelände vor den Einsatzkräften zu verbergen. Der 24-jährige Fahrer sowie seine 25-jährige Beifahrerin wurden vor Ort gestellt.

Die weiteren polizeilichen Maßnahmen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem war das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert. Die am Pkw angebrachten Kennzeichen gehörten zu einem anderen Fahrzeug.

Gegen den 24-jährigen armenischen Staatsangehörigen wird nun durch das Kriminalkommissariat Wismar unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

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