Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen in Schwerin

Schwerin (ots)

Am 21.03.2026 kam es gegen 17:20 Uhr auf dem Marienplatz in Schwerin zu einem Vorfall mit politisch motiviertem Hintergrund. Nach bisherigen Erkenntnissen zeigten zwei Männer im Bereich des Schlossparkcenters mehrfach den sogenannten Hitlergruß und riefen lautstark "Sieg Heil". Die Handlungen erfolgten in Anwesenheit zahlreicher Passanten. Die eingesetzten Polizeikräfte stellten die Identitäten der beiden deutschen Tatverdächtigen im Alter von 41 und 44 Jahren fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Nils Tiede Polizeihautpkommissar Polizeiführer vom Dienst

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