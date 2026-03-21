PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen in Schwerin

Schwerin (ots)

Am 21.03.2026 kam es gegen 17:20 Uhr auf dem Marienplatz in Schwerin 
zu einem Vorfall mit politisch motiviertem Hintergrund.

Nach bisherigen Erkenntnissen zeigten zwei Männer im Bereich des 
Schlossparkcenters mehrfach den sogenannten Hitlergruß und riefen 
lautstark "Sieg Heil". Die Handlungen erfolgten in Anwesenheit 
zahlreicher Passanten.

Die eingesetzten Polizeikräfte stellten die Identitäten der beiden 
deutschen Tatverdächtigen im Alter von 41 und 44 Jahren fest und 
leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von 
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

Nils Tiede
Polizeihautpkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 21.03.2026 – 12:28

    POL-HRO: PKW-Brand auf der BAB 19

    Rostock (ots) - Am 21.03.2026 gegen 11:05 Uhr ging in der Integrierten Rettungsleitstelle ein Notruf ein. Der 37-jährige Anrufer teilte mit, dass sein PKW brennt. Etwa fünf Minuten nach diesem telefonischen Hinweis waren die Beamten des zuständigen Autobahn- und Verkehrspolizeireviers am Brandort. Der PKW brannte zu diesem Zeitpunkt bereits in voller Ausdehnung. Auf Grund der starken Rauchentwicklung mussten beide Fahrtrichtungen der BAB 19, nahe der Ortschaft Roggentin, ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 19:18

    POL-HRO: mehrere Leichtverletzte in Friseursalon

    Boizenburg (ots) - Am 20.03.2026, gegen 16:00 Uhr klagten plötzlich sechs Personen die sich in einem Friseursalon in Boizenburg aufhielten über Reizungen der Atemwege. Aufgrund der Beschwerden wurde ein Gasleck angenommen und mehrere Einsatzkräfte der umliegenden Wehren und Rettungsstellen zum Einsatzort gebracht. Im Laufe der Ermittlungen vor Ort konnte als Ursache der fahrlässige Umgang mit einem Tierabwehrspray ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 12:03

    POL-HRO: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Polizei stoppt Fahrzeug im Bereich Gägelow

    Proseken/ Gägelow (ots) - Am 19.03.2026 gegen 16:40 Uhr stellten Beamte der Polizei im Bereich Proseken einen Pkw mit abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen fest. Die Einsatzkräfte beabsichtigten, das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Trotz eindeutiger Anhaltesignale sei der Fahrzeugführer dieser Aufforderung nicht nachgekommen und habe versucht, sich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren