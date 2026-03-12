POL-WAF: Oelde. Gegen weißen Mazda 3 gefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 11.3.2026, zwischen 8.30 Uhr und 9.00 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen weißen Mazda 3, der auf dem Parkplatz eines Discounters in Oelde, In der Geist stand. Dabei entstand am Heck der Fahrerseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
