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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Polizei bittet um Hinweise

Ludwigslust (ots)

Am 21.03.2026 gegen 18:50 Uhr kam es in einem Penny-Markt in 
Ludwigslust zu einem räuberischen Diebstahl durch zwei bislang 
unbekannte Täter.

Nach bisherigen Erkenntnissen füllten die beiden männlichen 
Tatverdächtigen mehrere Packungen Kaffee in ihre mitgeführten 
Rucksäcke. Als sie im Kassenbereich von zwei Mitarbeitern 
angesprochen wurden, zog einer der Täter ein Messer und bedrohte die 
Geschädigten verbal.

Anschließend verließen beide Täter mit der Ware das Geschäft in 
unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung 
verlief ergebnislos.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:
- männlich
- ca. 1,70 m groß
- beide trugen einen Rucksack

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum 
Tatgeschehen geben können, sich bei der zuständigen Dienststelle 
unter der Telefonnummer 03874/411224 zu melden. Insbesondere werden 
Personen gesucht, die sich zum Tatzeitpunkt im oder in der Nähe des 
Marktes aufgehalten haben.

Nils Tiede
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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