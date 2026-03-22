Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Polizei bittet um Hinweise

Ludwigslust (ots)

Am 21.03.2026 gegen 18:50 Uhr kam es in einem Penny-Markt in Ludwigslust zu einem räuberischen Diebstahl durch zwei bislang unbekannte Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen füllten die beiden männlichen Tatverdächtigen mehrere Packungen Kaffee in ihre mitgeführten Rucksäcke. Als sie im Kassenbereich von zwei Mitarbeitern angesprochen wurden, zog einer der Täter ein Messer und bedrohte die Geschädigten verbal. Anschließend verließen beide Täter mit der Ware das Geschäft in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Die Täter werden wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 1,70 m groß - beide trugen einen Rucksack Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen geben können, sich bei der zuständigen Dienststelle unter der Telefonnummer 03874/411224 zu melden. Insbesondere werden Personen gesucht, die sich zum Tatzeitpunkt im oder in der Nähe des Marktes aufgehalten haben. Nils Tiede Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell