Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach mehreren Bränden in Güstrow

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots)

Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes kam es im Stadtgebiet von Güstrow zu mehreren Branddelikten, die wiederholte Einsätze von Polizei und Feuerwehr erforderlich machten. Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Am frühen Morgen des 21.03.2026 wurde die Polizei gegen 04:30 Uhr über den Brand einer Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in der Schweriner Straße informiert. Beim Eintreffen der eingesetzten Kräfte stand eine Gartenlaube bereits in voller Ausdehnung in Brand. Durch den umgehenden Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Parzellen verhindert werden. Infolge der Hitzeeinwirkung wurden jedoch ein angrenzender Zaun, ein Gewächshaus sowie ein Kleinkraftrad beschädigt. Die Gartenlaube brannte vollständig nieder. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mindestens 6.000 Euro geschätzt.

Im weiteren Verlauf des 22.03.2026 wurden Polizei und Feuerwehr erneut zu mehreren Brandereignissen im Stadtgebiet gerufen. Gegen 17:20 Uhr kam es im Bereich der Speichergebäude in der Schwaaner Straße an mehreren Stellen zu Rauchentwicklungen sowie kleineren Bränden. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich zuvor mehrere Kinder in den betreffenden Bereichen auf. Ob ein Zusammenhang mit den Bränden besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Gegen 18:20 Uhr sowie 18:50 Uhr wurden zudem zwei weitere Flächenbrände in den Bereichen An der Schanze und im Bärstammweg festgestellt. Die Brände konnten durch die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow ebenfalls zeitnah gelöscht werden. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

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