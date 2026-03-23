Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugen nach mutmaßlicher räuberischer Erpressung gesucht

Ludwigslust (ots)

Nach einer mutmaßlichen räuberischen Erpressung in Ludwigslust im Januar bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in den Nachmittagsstunden des 20. Januar im Bereich hinter dem BONA-Markt/Schlosspark zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, die jeweils mit E-Scootern unterwegs waren. Dabei soll es zu genannter Tathandlung gekommen sein. In der weiteren Folge entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt durch den Schlosspark. Auf dem vorausfahrenden E-Scooter befanden sich zwei Personen, während der mutmaßliche Täter mit einem weiteren Scooter folgte.

Der bislang unbekannte mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 190 cm groß sportlich-kräftige Statur bekleidet mit schwarzen Kleidungsstücken schwarzer Kapuzenpullover (Hoodie) schwarze Sturmhaube

Zudem soll sich dieselbe Person am selben Tag in den Abendstunden im Bereich des Parkviertels, insbesondere in der Johann-Georg-Barca-Straße, aufgehalten haben.

Die Polizei in Ludwigslust (03874 411-0) bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, sich zu melden.

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