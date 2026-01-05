Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Samstag (03.01.2026, 3:20 Uhr) bis zum darauffolgenden Sonntag (04.01.2026, 17 Uhr) ereignete sich in der Bgm.-Kutterer-Straße (zwischen Friedrich-Lux-Straße und Dörrhorststraße) eine Verkehrsunfallflucht.

Hierbei beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, vermutlich bei einem Parkvorgang, die vordere, linke Stoßstange eines VW Golf. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. An der beschädigten Stoßstange konnten gelbe Lackanhaftungen festgestellt werden, weshalb das Fahrzeug des unbekannten Fahrzeugführers womöglich gelbfarben ist. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person mit seinem Fahrzeug von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei:

- Meiden Sie sehr enge Parkboxen.

- Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben Ihnen stehenden Fahrzeuge.

- Gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr.

- Klappen Sie den Außenspiegel ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell