PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Samstag (03.01.2026, 3:20 Uhr) bis zum darauffolgenden Sonntag (04.01.2026, 17 Uhr) ereignete sich in der Bgm.-Kutterer-Straße (zwischen Friedrich-Lux-Straße und Dörrhorststraße) eine Verkehrsunfallflucht.

Hierbei beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, vermutlich bei einem Parkvorgang, die vordere, linke Stoßstange eines VW Golf. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. An der beschädigten Stoßstange konnten gelbe Lackanhaftungen festgestellt werden, weshalb das Fahrzeug des unbekannten Fahrzeugführers womöglich gelbfarben ist. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person mit seinem Fahrzeug von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei:

   - Meiden Sie sehr enge Parkboxen.
   - Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben 
     Ihnen stehenden Fahrzeuge.
   - Gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr.
   - Klappen Sie den Außenspiegel ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ferry Gantert
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 12:12

    POL-PPRP: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Ludwigshafen

    Ludwigshafen (ots) - Polizeikräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 kontrollierten am Sonntag zwischen 12:30 Uhr und 15 Uhr sowohl im Rahmen einer Kontrollstelle in der Lagerhausstraße als auch durch mobile Verkehrskontrollen den Straßenverkehr. Bei den Kontrollen hatten vier Personen den Gurt nicht angelegt, zwei nutzten während der Fahrt verbotswidrig das Mobiltelefon und drei führten die Warnweste oder den ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:26

    POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 70-Jährigen

    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Meldung vom 02.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6189130 Die am 02.01.2026 als vermisst gemeldete 70-Jährige meldete sich aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung selbstständig bei der Polizei. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher eingestellt. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 10:49

    POL-PPRP: Betrugsversuch mit gefälschtem Werkzeug

    Ludwigshafen (ots) - Am 03.01.2026 erstattete ein 38-jähriger Mann aus Ludwigshafen bei der Polizei Anzeige, nachdem er über eine Online-Plattform vermeintlich hochwertiges Werkzeug erworben hatte. Im Nachgang stellte sich heraus, dass es sich bei dem gelieferten Werkzeug um Produktfälschungen handelte. In Zusammenarbeit mit zivilen Einsatzkräften der Polizei wurde daraufhin ein weiterer Ankauf gefälschter Werkzeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren