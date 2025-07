Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Sprinkleranlage verhinderte die Ausbreitung eines Feuers im 5. OG eines Hotels in Hannover-Mittelfeld. Es wurden keine Personen verletzt.

Hannover (ots)

Am gestrigen Freitagabend löste gegen 22:00 Uhr die automatische Brandmeldeanlage eines Hotels an der Expo Plaza in Hannover aus. Die Erkundung des Einsatzleiters ergab, dass mehrere Rauchmelder im Saunabereich im 5. Obergeschoss des Hotels ausgelöst hatten, was ein Hotelgast bestätigte. Daraufhin wurde umgehend die Alarmstufe erhöht und die Regionsleitstelle alarmierte weitere Einsätzkräfte der Feuerwehr Hannover und den Rettungsdienst. Da die automatische Sprinkleranlage des Hotels das Feuer frühzeitig eingedämmt hatte, konnte eine Ausbreitung auf weitere Bereiche des Hotels verhindert werden, sodass die Feuerwehr mit zwei Trupps unter Atemschutz nur Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen durchführen musste. Die an die Sauna angrenzenden Bereiche wurden ebenfalls kontrolliert. Ein Hotelgast wurde durch den Rettungsdienst betreut, musste aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Es kam lediglich zum Transport eines Säuglings, welcher auf spezielle Babynahrung angewiesen war. Auf diese konnte während des Einsatzes nicht zugegriffen werden.

Da die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst hatte, wurden die Hotelgäste frühzeitig gewarnt und aufgefordert, das Hotel zu verlassen. Somit war das Hotel bei Eintreffen der Feuerwehr bereits geräumt und die Brandbekämpfung konnte umgehend eingeleitet werden.

Im Verlauf des Einsatzes stellte sich heraus, dass es durch Auslösen der Sprinkleranlage zu einem umfangreicheren Wasserschaden gekommen war, sodass Hotelgäste teilweise in umliegenden Hotels untergebracht werden mussten. Die Feuerwehr Hannover unterstütze die Maßnahmen.

Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr Hannover keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes bis ca. 02:00 Uhr im Einsatz.

