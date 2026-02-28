Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Friedlicher Fußballnachmittag auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagnachmittag fand im Fritz-Walter-Stadion die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SC Paderborn statt. Die Partie endete 1:2 für die Gäste aus Paderborn. 44.985 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion, darunter zirka 800 Gästefans. Die Polizei sorgte bei der An- und Abreise der Fans für einen nahezu reibungslosen Ablauf. Die Verkehrsbeeinträchtigungen konnten durch die Einsatzkräfte auf ein Mindestmaß reduziert werden. Der Elf-Freund-Kreisel musste aufgrund des hohen Fußgängeraufkommens für den Fahrzeugverkehr vorübergehend gesperrt werden. Zum Überführen der Gästefans vom und zum Hauptbahnhof musste der Elf-Freund-Kreisel für den Fußgängerverkehr ebenfalls kurzzeitig gesperrt werden. Wir bedanken uns bei den Einsatzkräften und wünschen allen Fußballbegeisterten einen guten Nachhauseweg.|pdkl

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell