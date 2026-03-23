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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brandstiftung an PKW bei Parchim

Parchim (ots)

Bei einem Brand eines PKW an der B191 zwischen Parchim und Rom ist am Samstagabend ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter gegen 22:25 Uhr vorsätzlich einen Brand im vorderen Bereich des Fahrzeugs verursacht. Mehrere Zeugen verständigten daraufhin den Notruf der Feuerwehr, die vor Ort schnell den Brand löschen konnten. Der schwarze Opel Astra stand bereits mehrere Tage ohne Kennzeichen an der Bundesstraße und wurde als mögliches Pannenfahrzeug eingestuft.

Die Kriminalpolizei sicherte am Fahrzeug Spuren und ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Hinweise zum Vorfall oder zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Parchim unter der Telefonnummer 03871 6000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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