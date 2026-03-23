Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung in Rostock

Rostock (ots)

Die Polizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am vergangenen Sonnabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt gekommen ist.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich ein 19-jähriger Geschädigter gegen 22:45 Uhr im Bereich der Treppen "Am Vögenteich" auf, als ein ihm Bekannter auf ihn zuging und unvermittelt mit einer Glasflasche auf den Hinterkopf schlug. Hintergrund sollen in der Vergangenheit liegende persönliche Differenzen gewesen sein.

Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Bei den beiden beteiligten Personen handelt es sich um ukrainische Staatsbürger.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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