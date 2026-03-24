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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Kind bei Verkehrsunfall verletzt, Dooring Unfall

Rheine (ots)

Am Donnerstagmorgen (19.03.) kam es gegen 07.30 Uhr auf dem Hans-Niermann-Ring zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Ein 12- jähriges Mädchen aus Rheine ist mit ihrem Fahrrad auf dem Hans-Niermann-Ring in Richtung Elter Straße am rechten Fahrbahnrand entlanggefahren. In Höhe der Hausnummer 8 wurde plötzlich die Fahrertür eines geparkten Fahrzeuges geöffnet. Mit dieser Tür kollidierte das Mädchen und stürzte. Der Mann, der aus dem geparkten Fahrzeug ausgestiegen ist, erkundigte sich kurz nach dem Mädchen und ist dann weiter gegangen. Das Mädchen wandte sich erst am Abend an ihre Eltern und klagte über Schmerzen. Es sind nachträglich leichte Verletzungen festgestellt worden. Die Polizei ermittelt nun in diesem Fall und sucht Zeugen, sowie den Mann, der aus dem Fahrzeug gestiegen ist. Dieser ist etwa 70 Jahre als, er hatte eine Brille auf und trug zum Unfallzeitpunkt eine schwarz-blaue Jacke. Der Mann hat eine schlanke Statur und einen grauen Dreitage-Bart. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Bulli ohne Heckscheibe. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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