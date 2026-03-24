POL-ST: Rheine, Baucontainer aufgebrochen, Täter machen Beute
Rheine (ots)
Zwischen Freitag (20.03.), 18.00 Uhr und Montag (23.03.), 08.00 Uhr sind unbekannte Täter auf eine Baustelle auf dem Schulgelände an der Salzbergener Straße gelangt. Dort haben sie im Tatzeitraum zwei Baucontainer aufgebrochen und diverse Maschinen und Werkzeuge daraus gestohlen. Zudem wurde aus dem Rohbau eine Flachsaugerpumpe gestohlen. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.
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