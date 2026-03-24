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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Baucontainer aufgebrochen, Täter machen Beute

Rheine (ots)

Zwischen Freitag (20.03.), 18.00 Uhr und Montag (23.03.), 08.00 Uhr sind unbekannte Täter auf eine Baustelle auf dem Schulgelände an der Salzbergener Straße gelangt. Dort haben sie im Tatzeitraum zwei Baucontainer aufgebrochen und diverse Maschinen und Werkzeuge daraus gestohlen. Zudem wurde aus dem Rohbau eine Flachsaugerpumpe gestohlen. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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