Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Firmenhalle

Greven (ots)

Unbekannte Täter sind an der Mergenthaler Straße zwischen Montag (23.03.), 14.30 und Dienstag (24.03.), 14.00 Uhr gewaltsam auf ein Firmengelände gelangt.

Die Unbekannten öffneten einen Zaun und gelangten so auf das Gelände. Dort hebelten sie nach ersten Erkenntnissen die Tür zu einer Halle auf. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit im Bereich der Mergenthaler Straße etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

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