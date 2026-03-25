PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Firmenhalle

Greven (ots)

Unbekannte Täter sind an der Mergenthaler Straße zwischen Montag (23.03.), 14.30 und Dienstag (24.03.), 14.00 Uhr gewaltsam auf ein Firmengelände gelangt.

Die Unbekannten öffneten einen Zaun und gelangten so auf das Gelände. Dort hebelten sie nach ersten Erkenntnissen die Tür zu einer Halle auf. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit im Bereich der Mergenthaler Straße etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 08:22

    POL-ST: Steinfurt, Diebstahl an Mehrparteienhaus, Hinweise erbeten

    Steinfurt (ots) - In der Nacht von Montag (23.03.) auf Dienstag (24.03.) erhielt die Polizei Kenntnis über einen Diebstahl einer Regenrinnenabdeckung an der Mittelstraße, Ecke Fürstenstraße. Ein Zeuge hörte gegen 02.20 Uhr verdächtige Geräusche. Als er sich am Haus umschaute, konnte er feststellen, dass eine etwa zwei Meter lange Abdeckung der Regenrinne am Haus abmontiert und gestohlen wurde. Die Polizei ermittelt ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 08:21

    POL-ST: Rheine, Kind bei Verkehrsunfall verletzt, Dooring Unfall

    Rheine (ots) - Am Donnerstagmorgen (19.03.) kam es gegen 07.30 Uhr auf dem Hans-Niermann-Ring zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Ein 12- jähriges Mädchen aus Rheine ist mit ihrem Fahrrad auf dem Hans-Niermann-Ring in Richtung Elter Straße am rechten Fahrbahnrand entlanggefahren. In Höhe der Hausnummer 8 wurde plötzlich die Fahrertür ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren