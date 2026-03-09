PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf dem Bedaplatz

Bitburg (ots)

Am Montag, dem 09.03.2026, kam es gegen 16:50 Uhr auf dem Bedaplatz in Bitburg zu einem Verkehrsunfall. Durch die Stadt Bitburg wurden anlässlich des kommenden Bedamarktes die Verkehrsflächen mit Absperrband versehen. Ein weißer Transporter oder Kleinbus mit Schulbusschildern durchfuhr die Absperrung, sodass ein Verkehrsschild umkippte und auf ein parkendes Fahrzeug fiel. Der Transporter entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bitburg unter der Rufnummer 06561 96850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

