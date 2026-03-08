PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Körperverletzung und Bedrohung

Lieser (ots)

Am Abend des 06.03.2026 wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues eine Auseinandersetzung in Lieser gemeldet. Der Einsatzort wurde sogleich durch mehrere Streifenwägen angefahren. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es zu einer Körperverletzung gekommen sei. Zudem sei eine Person mit einem Messer bedroht worden. Der Täter sei im Anschluss der Tät mit mehreren Begleitern geflüchtet. Ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Der Geschädigte erlitt eine Schwellung im Gesicht, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Im Einsatz waren die Polizeiinspektionen Bernkastel-Kues und Wittlich

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
06531 95270

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
  • 08.03.2026 – 20:28

    POL-PDWIL: Nötigung

    Klausen/Osann-Monzel (ots) - Am 08.03.2026 wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 18:10 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, welches ein anderes bedrängen solle. Dies habe sich zwischen Klausen und Osann-Monzel zugetragen. Auf Höhe von Osann-Monzel sei es zudem zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen. Hierbei sei zumindest ein weiterer PKW involviert gewesen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle, der Polizeiinspektion ...

  • 08.03.2026 – 18:57

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall

    Mülheim an der Mosel (ots) - Am Freitag, den 06.03.2025, gegen 14:50 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ein Verkehrsunfall zwischen Lieser und Mülheim an der Mosel gemeldet. Hier kam es im Einmündungsbereich oder auf der Brücke zu einer Kollision zwischen einem grauen Honda und einem schwarzen Mercedes. Es ist niemand verletzt worden. Vor Ort wurden den eingesetzten Beamten durch die beiden Beteiligten jedoch zwei völlig unterschiedliche Abläufe ...

  • 08.03.2026 – 17:54

    POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

    Plütscheid (ots) - In der Zeit vom Samstagabend, 07.03.2026, ca. 18 Uhr, bis Sonntagmorgen, ca. 2 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Plütscheid. In der Straße "Am Kopf" wurde durch eine unbekannte Person ein Fenster eingeworfen und das Einfamilienhaus verbotenerweise betreten. Es kam zum Diebstahl von Bargeld. Wer Hinweise zum Täter oder zu verdächtigen Wahrnehmungen machen kann, soll sich bitte ...

