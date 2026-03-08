Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperverletzung und Bedrohung

Lieser (ots)

Am Abend des 06.03.2026 wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues eine Auseinandersetzung in Lieser gemeldet. Der Einsatzort wurde sogleich durch mehrere Streifenwägen angefahren. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es zu einer Körperverletzung gekommen sei. Zudem sei eine Person mit einem Messer bedroht worden. Der Täter sei im Anschluss der Tät mit mehreren Begleitern geflüchtet. Ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Der Geschädigte erlitt eine Schwellung im Gesicht, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Im Einsatz waren die Polizeiinspektionen Bernkastel-Kues und Wittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell