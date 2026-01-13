PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Unbekannte stehlen aus Wohnungen von Senioren - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich am Montagnachmittag, 12. Januar 2026, unter einem Vorwand Zutritt zu Wohnungen von Senioren verschafft und Schmuck und Bargeld entwendet.

Gegen 16 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Goldbergstraße in Buer. Als die 95-jährige Bewohnerin die Tür öffnete, fragte der Mann, ob er die Toilette benutzen dürfe. Die Frau ließ den Mann hinein. Nach einiger Zeit erschien er mit einer Schmuckschatulle der Seniorin im Flur und flüchtete aus der Wohnung zu Fuß in Richtung Ressestraße.

Nach Angaben der Geschädigten sowie weiterer Zeugen war der Mann circa 1,75 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt und hatte dunkle Haare sowie eine schmale Statur. Er soll Deutsch mit einem Akzent gesprochen und eine dunkelblaue Jacke mit rotem Kragen getragen haben.

Ähnlich verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gegen 16.30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung am Winkelmannshof in Erle. Unter dem Vorwand, nach Sanitäranlagen schauen zu müssen, betrat einer der beiden Täter die Wohnung der Senioren, während der zweite an der Tür blieb. Der erste entwendete zwei Kästchen mit Bargeld und Schmuck. Anschließend flüchteten beide mit einem weißen Kleinwagen in Richtung Frankampstraße.

Ersten Ermittlungen zufolge war der erste Täter circa 1,75 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt, hatte eine athletisch-kräftige Statur, dunkle Haare in einer Kurzhaarfrisur sowie einen Vollbart. Er trug eine dunkelgrüne oder graue Jacke und eine dunkle Hose. Die zweite Person war etwas größer als der erste Täter und trug eine helle Hose.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges in der Goldbergstraße oder im Winkelmannshof wahrgenommen haben, sich unter den Rufnummern 0209 365-8112 oder 0209 365-8240 zu melden.

Die Polizei warnt außerdem: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Pressestelle
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

