Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Mülltonnenbrände

Greven (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (26.03.) sind Polizei und Feuerwehr zu zwei Mülltonnenbränden in der Innenstadt gerufen worden.

Gegen 00.40 Uhr meldete ein Zeuge einen Brand an der Kardinal-von-Galen-Straße, in Höhe des städtischen Jugendamtes. Eine Restmülltonne stand in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Kurz darauf meldete ein Zeuge gegen 01.05 Uhr den Brand einer Restmülltonne am Emsweg. Diese stand in Höhe eines dortigen Geschäftsgebäudes. Bei Eintreffen der Beamten war die Feuerwehr bereits dabei den Brand zu löschen. Eine in der Nähe befindliche Hecke wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt.

In beiden Fällen brannten die Restmülltonnen komplett ab. Der Schaden liegt geschätzt im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in den angegebenen Zeiten etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Wache in Greven entgegen, Telefon 02571/928-4455.

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