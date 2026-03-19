Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (265) Unterkunft nach Brand nicht mehr bewohnbar

Herzogenaurach (ots)

Im Keller eines Hotels in Heßdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) brach am Donnerstagabend (19.03.2026) ein Feuer aus. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt, allerdings ist das Gebäude derzeit nicht mehr bewohnbar.

Über die Integrierte Leitstelle wurde um kurz vor 18:00 Uhr ein Kellerbrand in einem teilweise als Gemeinschaftsunterkunft genutzten Hotel in der Straße "Im Zollstock" gemeldet. Als eine verständigte Streife der Polizeiinspektion Herzogenaurach vor Ort eintraf, waren Flammen aus dem Kellerschacht wahrnehmbar.

Die Kameraden der Feuerwehren Heßdorf, Erlangen, Hannberg, Membach und Hesselberg konnten das Feuer zügig bekämpfen. Da es aufgrund der Löscharbeiten jedoch zu einer erheblichen Rauchentwicklung kam und der Rauch in Richtung der angrenzenden Wohnhäuser zog, forderten die Einsatzkräfte die Anwohner über das Modulare Warnsystem (MoWaS) sowie über die sozialen Medien auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Bewohner des Hotels blieben unverletzt. Da das Gebäude aber nicht mehr bewohnt werden kann, organisieren die Einsatzkräfte zur Stunde eine alternative Unterkunft. Unterdessen hat der Kriminaldauerdienst Mittelfranken die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Brandort aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen, in deren Zentrum sowohl die Feststellung der Brandursache als auch die genaue Schadenshöhe stehen, wird das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernehmen.

Erstellt durch: Christian Seiler

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