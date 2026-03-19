PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (265) Unterkunft nach Brand nicht mehr bewohnbar

Herzogenaurach (ots)

Im Keller eines Hotels in Heßdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) brach am Donnerstagabend (19.03.2026) ein Feuer aus. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt, allerdings ist das Gebäude derzeit nicht mehr bewohnbar.

Über die Integrierte Leitstelle wurde um kurz vor 18:00 Uhr ein Kellerbrand in einem teilweise als Gemeinschaftsunterkunft genutzten Hotel in der Straße "Im Zollstock" gemeldet. Als eine verständigte Streife der Polizeiinspektion Herzogenaurach vor Ort eintraf, waren Flammen aus dem Kellerschacht wahrnehmbar.

Die Kameraden der Feuerwehren Heßdorf, Erlangen, Hannberg, Membach und Hesselberg konnten das Feuer zügig bekämpfen. Da es aufgrund der Löscharbeiten jedoch zu einer erheblichen Rauchentwicklung kam und der Rauch in Richtung der angrenzenden Wohnhäuser zog, forderten die Einsatzkräfte die Anwohner über das Modulare Warnsystem (MoWaS) sowie über die sozialen Medien auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Bewohner des Hotels blieben unverletzt. Da das Gebäude aber nicht mehr bewohnt werden kann, organisieren die Einsatzkräfte zur Stunde eine alternative Unterkunft. Unterdessen hat der Kriminaldauerdienst Mittelfranken die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Brandort aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen, in deren Zentrum sowohl die Feststellung der Brandursache als auch die genaue Schadenshöhe stehen, wird das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernehmen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 16:04

    POL-MFR: (264) Polizeieinsatz in Lauf

    Lauf a. d. Pegnitz (ots) - Am Donnerstagmittag (19.03.2026) sorgte ein 23-jähriger Mann für einen Polizeieinsatz in Lauf an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land), nachdem er mit einem Kleinkind aus dem Standesamt geflüchtet war. Das Kind konnte inzwischen wohlbehalten angetroffen werden. Der 23-Jährige (türkisch) befand sich gegen 11:45 Uhr gemeinsam mit seiner 19-jährigen Verlobten (deutsch) und deren Kind im ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 14:32

    POL-MFR: (261) Telefonbetrüger erbeuteten wertvollen Schmuck

    Fürth (ots) - Am Mittwochabend (18.03.2026) übergab eine Seniorin aus dem Fürther Stadtteil Poppenreuth einem vermeintlichen Gerichtsmitarbeiter wertvollen Schmuck. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 18:20 Uhr erhielt eine 82-jährige Frau (deutsch) aus Fürth einen Anruf von einem vermeintlichen Arzt. Dieser teilte ihr mit, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren