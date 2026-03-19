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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (264) Polizeieinsatz in Lauf

Lauf a. d. Pegnitz (ots)

Am Donnerstagmittag (19.03.2026) sorgte ein 23-jähriger Mann für einen Polizeieinsatz in Lauf an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land), nachdem er mit einem Kleinkind aus dem Standesamt geflüchtet war. Das Kind konnte inzwischen wohlbehalten angetroffen werden.

Der 23-Jährige (türkisch) befand sich gegen 11:45 Uhr gemeinsam mit seiner 19-jährigen Verlobten (deutsch) und deren Kind im Standesamt, um dort zu heiraten. Aufgrund ausländerrechtlicher Hindernisse konnte die Eheschließung dort jedoch nicht vollzogen werden. Daraufhin verständigten Mitarbeiter des Standesamts die Polizei. In der Zwischenzeit begab sich der 23-Jährige gemeinsam mit dem Kleinkind in den Wartebereich.

Als eine verständigte Streife der Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz vor Ort eintraf, hatte sich der Mann bereits in Richtung Heldenwiese entfernt. Da er zu diesem Zeitpunkt das Kind seiner Verlobten noch immer bei sich hatte und die genaueren Hintergründe unklar waren, veranlassten die Beamten umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem 23-Jährigen, in die neben zahlreichen Streifen auch ein Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingebunden war.

Kurze Zeit später konnte das Kleinkind bei einer Angehörigen angetroffen werden. Der 23-Jährige hatte es offenbar dort übergeben. Der Mann selbst konnte bislang nicht angetroffen werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Die Kriminalpolizei Schwabach führt nun die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens.

Erstellt durch: Christian Seiler

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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