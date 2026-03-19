Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (262) Nach Unfallflucht zur Blutentnahme - Suche nach Unfallstelle

Fürth (ots)

Ein aufmerksamer Passant verständigte am Mittwoch (18.03.2026) die Polizei, da ihm ein Pkw-Fahrer mit Reifenpanne alkoholisiert vorkam. Die Beamten stellten an dem Pkw deutliche Unfallschäden fest und ordneten beim Fahrer eine Blutentnahme an.

Gegen 21:30 Uhr wurde ein Passant auf einen schwarzen Audi A6 in der Georg-Zorn-Straße aufmerksam, der wegen einer Reifenpanne liegen geblieben war. Da der Fahrer auf den Zeugen alkoholisiert wirkte, alarmierte dieser die Fürther Polizei.

Die eintreffende Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Fürth stellte bei der Kontrolle fest, dass das Auto an der Fahrzeugfront sowie an beiden Seiten frische Unfallspuren aufwies. Die dazugehörige Unfallstelle ist bislang unbekannt und wird derzeit gesucht. Der 36-jährige Moldawier musste die Beamten in der Folge zur Blutentnahme begleiten.

Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung verantworten. Die Beamten suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen und möglichen Geschädigten, die Hinweise auf die bislang unbekannte Unfallstelle geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 / 973997-115 zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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