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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (258) Fahndungserfolg auf der Autobahn - Festnahme

Gremsdorf (ots)

Eine Verkehrskontrolle auf der A 3 am Dienstagabend (17.03.2026) führte zur Entdeckung einer größeren Menge Betäubungsmittel bei einem Pkw-Fahrer. Die Beamten nahmen den Fahrer und seinen Beifahrer vorläufig fest.

Gegen 18:45 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Erlangen auf der A 3 in Fahrtrichtung Passau/Linz, auf Höhe der Ortschaft Gremsdorf, einen Mercedes. Die Beamten entdeckten im Fahrzeug des 32-jährigen polnischen Fahrers Tragetaschen mit mehreren Kilogramm Amphetamin. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen sofort fest. Die Staatsanwaltschaft Erlangen stellte Haftantrag gegen den Mann. Er wird im Laufe des Tages dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet. Der 43-jährige polnische Beifahrer wurde ebenfalls festgenommen, gegen ihn besteht ein aktueller Haftbefehl der polnischen Strafverfolgungsbehörden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei. Der 32-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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