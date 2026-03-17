Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (256) Einbruch in Handygeschäft - Tatverdächtiger ermittelt

Nürnberg (ots)

Wie in der Meldung 98 berichtet, brachen Unbekannte am 01.02.2026 in einen Handyladen im Nürnberger Stadtteil Galgenhof ein. Der Kriminalpolizei gelang es nun, einen Tatverdächtigen zu ermitteln.

Gegen 20:15 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum eines Handygeschäfts in der Wölckernstraße und entwendeten mehrere Mobiltelefone.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch und sicherte dabei unter anderem DNA-Spuren. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei geführt.

Die Beamten konnten inzwischen anhand der gesicherten DNA einen der beiden Tatverdächtigen ermitteln. Es handelt sich um einen 22-jährigen Syrer.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl

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