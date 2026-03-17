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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (253) 61-jähriger Stefan N. aus Nürnberg-Katzwang vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots)

Wie mit Meldung 181 vom 25.02.2026 berichtet war der 61-jährige Stefan N. aus Nürnberg-Katzwang seit dem 23.02.2026 vermisst worden. Der Vermisste wurde nun tot aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Die Ermittlungen zum Todesfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach geführt. Es ergaben sich keine Hinweise auf einen Unfall oder ein mögliches Fremdverschulden.

Erstellt durch: Oliver Trebing / bl

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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