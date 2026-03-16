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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (250) Wer hatte Grünlicht? Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen

Nürnberg (ots)

Am Montagmorgen (16.03.2026) ereignete sich im Kreuzungsbereich Rothenburger Straße / Schwabacher Straße (Fürth) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Gegen 09:40 Uhr fuhr eine 63-jährige Fahrerin eines schwarzen Ford Fiesta auf dem Linksabbiegefahrstreifen der Rothenburger Straße von Oberasbach kommend in Richtung Nürnberg. Sie bog, eigenen Angaben zufolge bei Grünlicht (2-Phasen-Diagonalampel für Abbieger), nach links in die Schwabacher Straße (Fürth) ab. Zeitgleich fuhr eine 35-jährige Fahrerin eines grauen Opel Mokka auf dem linken Geradeausfahrstreifen der Rothenburger Straße in Richtung Oberasbach. Auch sie gibt an, die Kreuzung bei grüner Ampelschaltung befahren zu haben. Sie sei nach der Rotphase das zweite Fahrzeug an der Haltelinie gewesen.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wobei ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg hat den Unfall vor Ort aufgenommen und sucht nun Zeugen des Geschehens. Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt

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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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