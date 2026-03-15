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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (247) Betrunkener Autofahrer verursachte in der Nürnberger Südstadt mehrere Unfälle

Nürnberg (ots)

In der Nürnberger Südstadt verursachte ein Autofahrer in der Nacht auf Sonntag (15.03.2026) einen vorfahrtsbedingten Verkehrsunfall. Die Polizei stellte im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass der 46-Jährige stark alkoholisiert war und offensichtlich zuvor bereits mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt hatte.

Der 46-jährige Pole war mit seinem Volvo gegen 01:00 Uhr in der Lothringer Straße unterwegs. Dort kam es an der Kreuzung zur Elsässer Straße zu einem Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten BMW. Im Zuge der Unfallaufnahme erkannten die Polizeibeamten, dass der 46-Jährige offensichtlich stark alkoholisiert war.

Darüber hinaus hatte die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei bereits zuvor mehrere Mitteilungen über weitere Unfälle erhalten, in die der Volvo in der näheren Umgebung verwickelt gewesen sein soll. Die Polizeibeamten konnten auf diese Weise klären, dass der 46-jährige bereits kurz zuvor in der Huldstraße drei geparkte Fahrzeuge angefahren hatte. Nachdem er anschließend über die Frankenstraße in die Voltastraße eingebogen war, kam es erneut zu einem Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw, der wiederum auf einen abgestellten Anhänger geschoben worden war.

An den angefahrenen Fahrzeugen kam es jeweils zu entsprechenden Schäden, die von der Polizei vorläufig auf einen Gesamtwert von über 60.000 Euro geschätzt werden. Der Unfallfahrer führte einen Atemalkoholtest durch, der auf eine Alkoholisierung von fast zwei Promille hindeutet. Entsprechend ordnete die Polizei die Durchführung einer Blutentnahme bei dem 46-Jährigen an. Den stark beschädigten Volvo ließen die Beamten abschleppen. Die Verkehrspolizei Nürnberg leitete gegen den Mann Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht in mehreren Fällen ein. Inwieweit es im Rahmen der Alkoholfahrt des 46-Jährigen zu weiteren Unfällen bzw. Sachschäden kam, ist Gegenstand dieser Untersuchungen.

Erstellt durch: Michael Konrad

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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