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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (245) Ladendieb schlug auf Detektiv ein - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (14.03.2026) bekam es ein Ladendetektiv in der Nürnberger Innenstadt mit einem gewalttätigen Dieb zu tun. Polizeibeamte nahmen den 50-jährigen Ukrainer fest.

Der Ladendetektiv mit syrischer Staatsangehörigkeit hatte den 50-Jährigen gegen 16:15 Uhr in einem Outlet in der Königstraße dabei beobachtet, wie dieser mehrere Kleidungsstücke in seinen Rucksack steckte. Infolge der Ansprache durch den Detektiv, versuchte der ertappte Ladendieb zu flüchten. Als der Ladendetektiv den Mann am Rucksack festhielt, schlug der Tatverdächtige ihm mehrmals ins Gesicht. Der 29-jähirge Ladendetektiv erlitt hierbei Verletzungen, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Polizeibeamte der Inspektion Nürnberg-Mitte nahmen den 50-jährigen Tatverdächtigen im Anschluss fest und stellten die gestohlenen Kleidungsstücke im Wert von knapp 300 Euro sicher. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt.

Erstellt durch: Michael Konrad

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D-90443 Nürnberg
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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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