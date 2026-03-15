Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (242) Einbruch in Schulen in Langenzenn - Zeugen gesucht

Zirndorf (ots)

Von Freitag auf Samstag (13./14.03.2026) brachen unbekannte Täter in mehrere Schulen in Langenzenn (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Einbruch in die Schulen im Klaushofer Weg ereignete sich zwischen 15:00 Uhr (Fr) und 09:00 Uhr (Sa). Die Täter drangen sowohl in die Räumlichkeiten der dortigen Grundschule als auch der Mittelschule ein. Bei dem Versuch, in die Realschule zu gelangen, verursachten die Täter einen Sachschaden von rund 2000 Euro.

Die Einbrecher öffneten auch innerhalb der Schulen mehrere Türen und Schränke mit Gewalt. Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von geschätzt über 20.000 Euro. Inwieweit die Täter bei dem Einbruch Wertgegenstände erbeuten konnten, muss noch ermittelt werden.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken führten am Tatort eine Spurensicherung durch. Die Ermittler der Kriminalpolizei Fürth bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um die Schulareale im Klaushofer Weg gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad

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