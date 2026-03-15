Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (244) Mann in Sauna unsittlich aufgefallen

Stein (ots)

In einem Freizeitbad in Stein (Lkrs. Fürth) soll am Samstagnachmittag (14.03.2026) ein Mann mit unsittlichem Verhalten aufgefallen sein. Die Polizei ermittelt gegen den 63-Jährigen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Eine Frau hatte sich gegen 16:00 Uhr an die Angestellten des Thermenbereichs gewandt, weil ein Mann in einer der Saunen augenscheinlich masturbiert hatte. Mit Hilfe zweier weiterer Badegäste konnte der 63-jährige Deutsche identifiziert werden.

Das Personal des Schwimmbads zog die Polizei hinzu. Die Beamten leiteten gegen den Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ein. Außerdem musste der Mann die Beamten begleiten. Sie führten bei dem 63-Jährigen eine erkennungsdienstliche Behandlung durch.

Erstellt durch: Michael Konrad

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