POL-PDKO: Nachtragsmeldung Dachstuhlbrand in Boppard

Boppard (ots)

11.03.206, 14:00 Uhr. Der Brand des Dachstuhles in Boppard, Andreas-Schüller-Straße, wurde inzwischen gelöscht. Die Feuerwehr hat ihren Einsatz beendet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es handelte sich um ein mehrstöckiges Wohnhaus mit 5 Mietswohnungen. Lediglich der Dachboden wurde bei dem Brand beschädigt. Die Brandursache ist weiterhin ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeiinspektion Boppard

Telefon: 06742-8090

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz

