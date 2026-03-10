PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallfluchten- Zeugen gesucht

Koblenz und Lahnstein (ots)

Am Montag,09.03.26 kam es in Koblenz-Pfaffendorf in der Emser Straße 75 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde in der Zeit von 08:00-10:30 Uhr ein geparktes Fahrzeug, VW Polo, beschädigt. Am gleichen Tag, zwischen 11:50- 12:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes in Lahnstein ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein Toyota, vermutlich durch ein rotes Fahrzeug, beim Ausparken beschädigte. Die Unfallverursacher entfernten sich in beiden Fällen unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu den Unfällen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lahnstein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Lahnstein
Telefon: 02621-913-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

