PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: WARNMELDUNG - aktuelle Welle von sog. Schockanrufen

Boppard (ots)

Aktuell kommt es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Boppard vermehrt zu sogenannten Schockanrufen. Hierbei geben sich die Täter als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und täuschen vor, dass ein Familienmitglied bei einem schweren Verkehrsunfall beteiligt war, weshalb nur durch eine sofortige Zahlung einer Kaution dessen Inhaftierung abgewendet werden könnte.

Die Polizei appelliert in der Sache erneut und eindringlich, solche Anrufe nicht ernst zu nehmen, keine Auskünfte zu geben und das Gespräch direkt zu beenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Boppard
Bohr, PHK
Telefon: 06742-8090

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 11:44

    POL-PDKO: Presseabschlussmeldung, Verkehrsunfall L113/ K58

    Polizeiinspektion Andernach (ots) - Am Freitag, den 06.03.2026, kam es gegen 08:45 Uhr hinter der Ortslage Andernach-Kell, am Einmündungsbereich der L113 /K58, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes kollidierten an der vorgenannten Einmündung zwei Personenkraftwagen miteinander. In der Folge wurden eine 33-jährige Fahrzeugführerin aus Remagen und eine 65-jährige ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 09:30

    POL-PDKO: Pressemeldung, Verkehrsunfall L113 / K58

    Polizeiinspektion Andernach (ots) - Am Freitag, dem 06.03.2026, 08:45h kam es hinter der Ortlage Andernach-Kell im Bereich der L113 /K58 zu einem Verkehrsunfall bei dem sich 2 Personen verletzt haben. Durch den Unfall wurde die Abfahrt zur K58 vorläufig gesperrt. Weiteres ist bisher noch nicht bekannt. Wir bitte darum auf von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Andernach ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 17:06

    POL-PDKO: Lkw-Brand im Industriegebiet

    Mülheim-Kärlich (ots) - Am Donnerstag dem 05.03.2026 kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Brand eines LKWs in der Industriestraße Mülheim Kärlich. Der Fahrer des Fahrzeugs stellte während der Fahrt eine starke Rauchentwicklung im Motorraum seines Sattelschleppers fest. Geistesgegenwärtig steuerte er das Fahrzeug auf den großen, freien Vorplatz der Firma Bier-Schneider und hielt dort an. Während aus dem Motorraum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren